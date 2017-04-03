В Петербурге 3 апреля ожидается мокрый снег с дождем

В Северной столице в понедельник, 3 апреля, временами будет идти мокрый снег с дождем. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погода от ГУ МЧС по Петербургу.

В ведомстве сообщают, что ветер будет восточный и северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет от +2 до +4 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

МЧС предупреждает, что в городе существует вероятность возникновения остро-респираторной вирусной инфекции. Также спасатели просят горожан и гостей Северной столицы быть аккуратнее – на дорогах местами возможна гололедица.