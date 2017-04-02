В Петербурге задержали организатора шествия оппозиции Александра Расторгуева

Организатора "Шествия свободных людей", которое должно было состояться в воскресенье, 2 апреля, от станции метро "Гостиный двор" до Дворцовой площади, задержали полицейские.

По словам Расторгуева, он припарковал машину на Инженерной улице и направлялся к Гостиному двору. После этого к нему подошли сотрудники полиции и задержали, по его словам, за "участие в акциях 26 марта". На данный момент Расторгуев находится в 78-м отделе полиции, передает "Фонтанка".

ars_ves / Twitter

В итоге участники акции пришли к отделению полиции.

"Шествие свободных людей" – несанкционированная акция, куда собрались бастующие дальнобойщики и иные оппозиционно настроенные петербуржцы.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", в воскресенье, 2 апреля, на акции в Москве задержали более 40 человек. Среди них есть несовершеннолетние

В пятницу, 31 марта, посвященная акции страница «ВКонтакте» была заблокирована по требованию Генпрокуратуры. Ранее она направила в Роскомнадзор требование о блокировке подобных страниц.

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Накануне, 1 апреля, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. МВД и прокуратура предупредили о незаконности акции.

В десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованной Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера.

В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек. Позже более 130 из них были задержаны.