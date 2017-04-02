В Москве на Тверской задержали более 40 человек

В цитре столицы на Тверской улице задержаны более 40 участников несанкционированной акции протеста, передает "Интерфакс".

По данным агентства, в числе задержанных один несовершеннолетний.

Фото: GraniTweet / Twitter

Как сообщает "Новая газета", в акции участвует около 100–150 человек, которые двигаются по Тверской улице. Следом за ними едут два автозака и идут сотрудники ОМОНа.

Некоторых участников акции выдергивают из толпы и отводят в автозаки. Одного их них забрали у сети быстрого питания KFC, за то, что он держал плакат "Нет коррупции".

Фото: Татьяна Васильчук / «Новая газета»

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", ранее на Манежной площади был задержан несовершеннолетний, который, вероятно, хотел участвовать в несогласованной акции протеста. "При обыске у задержанного школьника нашли учебник по алгебре, конституцию и пачку денег (скорее всего игрушечных)", — сообщает блогер Илья Варламов.

Ранее Варламов сообщал о том, что столичная полиция установила металлические ограждения на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада. В центр города стянуты омоновцы и бойцы Росгвардии.

В социальных сетях в течение недели распространялась информация о подготовке несогласованной протестной акции в воскресенье, 2 апреля. Российские оппозиционные движения заявили о своей непричастности к этой акции. Заявок на ее проведение в столичную мэрию не поступало.

В пятницу, 31 марта, посвященная акции страница «ВКонтакте» была заблокирована по требованию Генпрокуратуры. Ранее она направила в Роскомнадзор требование о блокировке подобных страниц.

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Накануне, 1 апреля, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. МВД и прокуратура предупредили о незаконности акции.

В десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованной Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера.

В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек. Позже более 130 из них были задержаны.