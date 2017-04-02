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Сын поэта Евтушенко назвал причину смерти отца

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© Фото: 360tv.ru

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Евгений Евтушенко скончался накануне вечером.

Сын поэта Евгения Евтушенко рассказал, что его отец был болен раком, передает агентство Associated Press.

"Отец скончался мирно, безболезненно. Я держал его за руку около часа до его кончины, он знал, что он любим", - заявил Евгений Евтушенко-младший.

Он добавил, что впервые его отцу диагностировали рак около шести лет назад, после чего его прооперировали и удалили часть почки.  Недавно рак вернулся. "Его состояние резко ухудшилось в пятницу", - добавил сын поэта

Сообщается, что поэт будет похоронен в подмосковном поселке Переделкино. Точная дата похорон еще не определена.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в пятницу, 31 марта.

Евгений Евтушенко родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Свое первое стихотворение опубликовал в газете "Советский спорт".

В 1952 году вышел его первый сборник стихов "Разведчики грядущего". В том же году Евгений Евтушенко был принят в Союз писателей СССР, став самым молодым его членом.

Опубликовал поэтические сборники: "Третий снег" (1955), "Шоссе энтузиастов" (1956), "Обещание" (1957), "Стихи разных лет" (1959), "Яблоко" (1960), "Нежность" и "Взмах руки" (1962) и другие.

Евгений Евтушенко - автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

 

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