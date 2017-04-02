В центре Москвы задержали четырех активистов

В Москве на Манежной площади был задержан несовершеннолетний, который, вероятно, хотел участвовать в несогласованной акции протеста, сообщает блогер Илья Варламов.

«При обыске у задержанного школьника нашли учебник по алгебре, конституцию и пачку денег (скорее всего игрушечных)», — написал блогер.

Также СМИ сообщают о двух задержанных на Красной площади. Предполагается, что один из них выкрикивал лозунги в поддержку президента Владимира Путина. По информации «Медузы», еще один задержанный говорил о необходимости «урегулирования всех конфликтов».

Как сообщает «Новая газета», сейчас на площади находятся люди с георгиевскими ленточками. На их шарфах написано SERB. Они рассказали, что увидели в соцсетях призывы поджигать автомобили и пришли в центр Москвы для того, чтобы поговорить с участниками акции.

Фото: Татьяна Васильчук /« Новая газета»

Ранее Варламов сообщал о том, что столичная полиция установила металлические ограждения на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада. В центр города стянуты омоновцы и бойцы Росгвардии.

Фото: @GraniTweet / Twitter

В социальных сетях в течение недели распространялась информация о подготовке несогласованной протестной акции в воскресенье, 2 апреля. Российские оппозиционные движения заявили о своей непричастности к этой акции. Заявок на ее проведение в столичную мэрию не поступало.

В пятницу, 31 марта, посвященная акции страница «ВКонтакте» была заблокирована по требованию Генпрокуратуры. Ранее она направила в Роскомнадзор требование о блокировке подобных страниц.

В документе сказано, что уведомлений о проведении акции не поступало, то есть она не была согласована с местными властями в законном порядке. Согласно закону «Об информации», в этом случае можно заблокировать сайт, который приводит подробности о месте и времени проведения такого несогласованного мероприятия.

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Накануне, 1 апреля, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. МВД и прокуратура предупредили о незаконности акции.

В десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованной Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера.

В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек. Позже более 130 из них были задержаны.