«ВКонтакте» заблокировал страницу несогласованной акции протеста в Москве

Страница «Требуем системных изменений в стране» в социальной сети «ВКонтакте» заблокирована. При открытии ссылки на экране появляется надпись «Данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30.03.2017 № 27-31-2017/Ид1440-17».

Блокировка страницы действует только на территории РФ. При этом страница акции в Twitter продолжает работать, также как и ее Telegram-канал.

Ранее Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке страниц о митингах 2 апреля.

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Речь идет о страницах «ВКонтакте», блогов «Живого журнала» и YouTube, которые посвящены акциям за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева.

В документе сказано, что уведомлений о проведении акции не поступало, то есть она не была согласована с местными властями в законном порядке.

Согласно закону «Об информации», в этом случае можно заблокировать сайт, который приводит подробности о месте и времени проведения такого несогласованного мероприятия.

В пятницу, 31 марта, стало известно, что московские власти согласовали проведение 8 апреля митинга оппозиции за отставку правительства и освобождение задержанных на антикоррупционной акции 26 марта.

В десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованной Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера.

В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек. Позже более 130 из них были задержаны.

Как стало известно в пятницу, 30 марта, петербургская полиция передала в Смольнинский суд дела 89 участников акции протеста. Из-за большого количества материалов о протестах к делу привлечен весь «уголовный» состав суда. Заместителю председателя суда Наталье Баевой, к примеру, досталось тринадцать дел.

Лауреаты премии «Ника» призвали Кремль прислушаться к митингующим. При этом спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что митинги могут закончиться Майданом и кровопролитием.

Накануне, 30 марта, президент РФ Владимиро Путин высказался о прошедшей акции, проведя параллели с арабской весной и Майданом.





