Поэт Евтушенко госпитализирован в США

Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США. Его состояние оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

"Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу, - сказала его супруга Мария Новикова. - Могу только сказать, что это не плановое обследование".

Евгению Евтушенко 84 года. Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Свое первое стихотворение опубликовал в газете "Советский спорт".

В 1952 году вышел его первый сборник стихов "Разведчики грядущего". В том же году Евгений Евтушенко был принят в Союз писателей СССР, став самым молодым его членом.

Опубликовал поэтические сборники: "Третий снег" (1955), "Шоссе энтузиастов" (1956), "Обещание" (1957), "Стихи разных лет" (1959), "Яблоко" (1960), "Нежность" и "Взмах руки" (1962) и другие

Евтушенко - автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.