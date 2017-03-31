Картина дня: Сальвадор Дали и ремонт дорог

Самой популярной новостью дня, по данным «Монитора» стала выставка работ Сальвадора Дали, которая открылась в Музее Фаберже. Первыми из петербургских СМИ об этом написали «Аргументы и факты» (11:00), «Невские новости» (12:00) и «Деловой Петербург» (14:20).

На выставке можно увидеть срез всего творчества Дали. На ней представлены картины, которые были написаны в период "взрывной революции" сюрреализма, а также работы мастера в традиционном стиле, когда Дали в старости обратился к классикам - Рафаэлю, Микеланджело, Диего Веласкесу и другим знаменитым художникам.

Ожидается большой наплыв желающих прикоснуться к прекрасному — уже куплены семь тысяч билетов.

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«С очередями никак не справиться. Но мы делаем все возможное. В ближайшие два года хотим построить новый корпус музея внутри двора, чтобы закольцевать посещение музея. Сейчас очереди будут — нет сомнений. Будем стараться работать быстро», - добавил директор музея. Владимир Воронченко.

Выставка продлится с 1 апреля по 2 июля. Билеты на нее стоят 450 рублей.

Второй по популярностьи стала новость о конкурсе на ремонт дорог. Всего их три. Общая стоимость — 3 млрд рублей.

Объекты разделены на три лота – Северный, Юго-Восточный и Юго-Западный. Дороги в юго-западной части города отремонтируют за 1,031 млрд рублей, в северной - за 1,019 млрд рублей, на юго-восток власти хотят выделить 1,021 млрд рублей.

Участники торгов смогут подать заявку до 18 апреля. Результаты станут известны 24 апреля. В 2016 году ремонт дорог в Петербурге оценивался в 6,1 млрд рублей. Всего на ремонт дорог в этом году планируют потратить не менее семи млрд рублей.

Самыми оперативными в последний день марта стали «Аргументы и факты», «Деловой Петербург» и АБН.