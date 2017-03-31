Теневой рынок сигарет в РФ за год вырос в пять раз

В 2017 году объем нелегального рынка производства сигарет вырос в пять раз. В прошлом году на его долю приходилась 1,1% от общего объема потребления, а сейчас она составляет почти 5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные независимого исследования «TNS Россия».

Значительно увеличилось число произведенных вне России нелегальных сигарет — на их долю пришлось 2,7% против 0,2% в прошлом году. Речь идет о пачках, на которых не содержится маркировки с предупреждением о вреде здоровью на русском языке — полях, очерченных черными рамками и надписью «Курение убивает».

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Повысился и поток нелегальных сигарет с российской маркировкой о вреде здоровью, но без акцизных марок. Доля этого канала выросла с 0,6% в 2016 году до 1,9% в 2017 году.

По данным Росстата, в 2016 году было произведено 335,7 млрд штук сигарет. Таким образом, доля нелегальных составляет 16,4 млрд штук.