Легкоатлетический пробег «Гатчина-Пушкин» ограничит движение транспорта

В воскресенье, 2 апреля, с 12:00 до 15:00 в связи с проведением 47-го традиционного легкоатлетического пробега «Гатчина-Пушкин» движение транспорта будет ограничено. Об этом сообщает КРТИ.

Движение будет прекращено поэтапно по ходу движения участников пробега по следующим участкам автомобильных дорог:

- Красносельское шоссе от Киевского шоссе до Парковой улицы.;

- дорога на Александровку;

- Кузьминское шоссе;

- Ленинградская улица от Петербургского шоссе до улицы Вячеслава Шишкова;

- улица Вячеслава Шишкова от Ленинградской улицы до бульвара Алексея Толстого;

- бульвар Алексея Толстого от улицы Вячеслава Шишкина до Школьной улицы.

Схемы ОДД и объезда на период проведения мероприятий доступны на сайте комитета.

Кроме того, 2 апреля будет ограничено движение в центре Петербург из-за съемок фильма «Окрылённые». С 08:00 до 18:00 движение будет недоступно на участке Галерной улицы от площади Труда до дома № 15 по Галерной улице и Замятину переулку. Подробности доступны по ссылке.