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ВСД могут провести под исправительной колонией

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Исправительная колония №7 в Красногвардейском районе
© Фото: mr-k.ru

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Также есть вариант построить эстакаду над ней.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного разрабатывает новые варианты трассировки Восточного скоростного диаметра (ВСД), так как на пути будущей магистрали находится исправительная колония строгого режима. Договориться о ее переносе на данный момент не удалось.

Федеральная служба исполнения наказаний не октазывается от такого вариант, но, как сообщил «Фонтанке» глава УФСИН по Петербургу и Ленобласти Игоря Потапенко, планов финансирования подрбного проект пока нет. Остается неизвестной и сумма, которая потребуется для переезда тюрьмы в другое место.

В этой ситуации Смольный рассматривает два основных варианта трассировки ВСД, сообщил изданию начальник отдела проектирования КРТИ Андрей Шашков.

Первый из них — прокладка трассы через подземный тоннель непосредственно под колонией. Второй — строительство эстакады над колонией. Планируется, что окончательное решение будет принято по итогам публичного обсуждения корректировок Генплана.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», недовольные жители Красногвардейского района планируют в воскресенье, 2 апреля, выйти на митинг против строительства ВСД. Главным лозунгом акции станет фраза «Нет скоростной трассе по головам жителей!». Жители района считают, что из-за строительства резко ухудшится экологическая обстановка. Инициативная группа граждан требует отложить принятие решения о трассировки Восточного скоростного радиуса до принятия нового генерального плана в 2018 году.

Свое мнение жители высказали на слушаниях по Генеральному плану – в Администрацию Красногвардейского района подано около 550 поправок по поводу предложенного проекта. По словам организаторов митинга, на данный момент никакой реакции властей не последовало. Активисты не уверены, что мнение жителей будет учтено.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», по предлагаемым чиновниками изменениям, ВСД должен пройти вдоль ЖК «Ладожский Парк», в 15 домах которого проживает более 15 тыс. человек.

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