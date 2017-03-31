Смольный объявил три конкурса на ремонт дорог

Смольный объявил три конкурса на ремонт петербургских дорог на общую сумму в 3 млрд рублей. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Объекты разделены на три лота – Северный, Юго-Восточный и Юго-Западный. Дороги в юго-западной части города отремонтируют за 1,031 млрд рублей, в северной - за 1,019 млрд рублей, на юго-восток власти хотят выделить 1,021 млрд рублей.

«На Приморском шоссе планируется отремонтировать участки от Приморской улицы до железнодорожного переезда Ольгино (нечетная сторона) и путепровода поселка Лисий нос (четная сторона), а также от Тарховской улицы до переулка Свободы. Большой объем работ ждет Адмиралтейский район, где планируется привести в порядок участок Вознесенского проспекта от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, Казанскую улицу от улицы Гороховой до Фонарного переулка, Большую Морскую улицу от улицы Гороховой до Крюкового канала и другие», - сообщает КРТИ.

Также в Кировском районе ремонта ждет участок Ленинского проспекта от проспекта Стачек до Троллейбусного парка, в Невском – Дальневосточный проспект от проспекта Большевиков до улицы Дыбенко. В Пушкинском районе будет происходить ремонт на Московском шоссе от Колпинского шоссе до границы с Ленинградской областью.

Участники торгов смогут подать заявку до 18 апреля. Результаты станут известны 24 апреля.

В 2016 году ремонт дорог в Петербурге оценивался в 6,1 млрд рублей. Всего на ремонт дорог в этом году планируют потратить не менее семи млрд рублей.