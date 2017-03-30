Албин: Петербург может обойтись без строительства Главной водопроводной станции

Северная столица может отказаться от строительства Главной водопроводной станции на Кавалергардской улице. Об этом в четверг, 30 марта, рассказал вице-губернатор города Игорь Албин.

Он уточнил, что динамика потребления воды в Северной столице в последние годы снижается. По этой причине правительство Петербурга в данный момент решает, нуждается ли город в ГВС, передает «Фонтанка».

Ранее стало известно, что Водоканал планирует подписать кредитное соглашение на 100 млн рублей с Евразийским банком развития,для строительства Главной водопроводной станции на Кавалергардской улице.

Прежде был изменен источник финансирования проекта: вместо бюджетных инвестиций было решено использовать субсидии на осуществление капвложений в объекты госсобственности города.