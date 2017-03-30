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Смольный выделит на Конюшенное ведомство миллиард рублей

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© Фото: "Петербургский дневник"

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Эти деньги пойдут на проектирование и первоочередные работы.

Смольный заложил один миллиард рублей на работы по реставрации Конюшенного ведомства в 2017 году. Концепцию использования здания разработали комитет по культуре совместно с Музеем истории Петербурга.

Как сообщил вице-губернатор Игорь Албин, деньги будут выделены на противоаварийные и первоочередные работы, а также на проектирование. Концепция реставрации и приспособления комплекса под современное использование будет рассмотрена в ближайшее время на Совете по сохранению культурного наследия, передает «Фонтанка».

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в начале февраля Смольный начал общественное обсуждение концепции общественного пространства в Конюшенном ведомстве.

Предполагается, что западный корпус будет оборудован под размещение экспозиции Музея истории Петербурга. Отдельная часть музея будет отведена истории самого здания бывшего Конюшенного ведомства.

Под музеем, на первых этажах, планируют открыть информационный центр для туристов, сувенирные магазины, кафе и рестораны. Возможно, в здании появятся гостиничные номера.

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В рамках проекта также предполагается восстановить Восточный корпус Конюшенного двора и приспособить его под несколько конференц-холлов. Кроме того, со стороны Тройного моста и набережной канала Грибоедова могут разместить концертный зал.

Реконструкция коснется и квартиры Карла Маннергейма, которая также располагалась в комплексе Конюшенного ведомства. Исторические интерьеры этой квартиры частично сохранились, несмотря на ветхое состояние комплекса в целом. 

Фото: сайт администрации Петербурга
 

Конюшенное ведомство передали музею истории Петербурга в 2016 году. Он планировал использовать территории и помещения Конюшенного ведомства в музейных и культурно-просветительских целях.

До этого, под давлением градозащитников, Смольный расторг контракт с «Плаза Лотос груп» Михаила Зингаревича. Компания планировала превратить конюшни в элитный апарт-отель. Стоимость реставрации здания ранее оценивалась в 3-6 млрд рублей.

Здание Конюшенного ведомства останется в городской собственности. На данный момент памятник архитектуры планируется отреставрировать в 2021 году. Какая компания займется реконструкций с приспособлением под музей, не сообщается.

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