Генпрокуратура хочет контролировать доходы экс-чиновников и их семей

Генеральная прокуратура РФ направила в администрацию президента законопроект, позволяющий вести контроль расходов чиновников уже после их увольнения, сообщают «Известия».

В предложение отмечено, что незаконно нажитого имущества необходимо лишать не только у экс-чиновников, но и у членов их семьи.

В прокуратуре поясняют, что из-за пробелов в существующем законе № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» некоторые чиновники уходят от наказания. Сейчас происходят последние доработки законопроекта, который может усилить ответственность экс-госслужащих перед законом.

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерий Волков сообщил изданию, что Генпрокуратура намерена добиться возможности контролировать расходы бывших госслужащих.

Действие поправок могут распространиться на всех экс-госслужащих. Если они не смогут доказать легальность полученных средств, то по иску прокурора в суде они могут быть изъяты в пользу государства.

Как сообщил изданию официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, за 2014–2016 годы у госслужащих было изъято 2 млрд рублей незаконных доходов.