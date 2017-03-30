  • 30 Март 2017
USD 31.03.2017 56.3779 -0.6462
USD ММВБ 16:17 56.32490  
EUR 31.03.2017 60.5950 -0.9397
EUR ММВБ 16:17 60.4850  
Нефть($) 30.03.2017 52.30 +1.65
Нефть(p) 30.03.2017 2948.56 +60.29

Генпрокуратура хочет контролировать доходы экс-чиновников и их семей

Автор:


© Фото: soldiersmothers.ru

Темы дня

Такое предложение направлено в администрацию президента.

Генеральная прокуратура РФ направила в администрацию президента законопроект, позволяющий вести контроль расходов чиновников уже после их увольнения, сообщают «Известия».

В предложение отмечено, что незаконно нажитого имущества необходимо лишать не только у экс-чиновников, но и у членов их семьи.

В прокуратуре поясняют, что из-за пробелов в существующем законе № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» некоторые чиновники уходят от наказания. Сейчас происходят последние доработки законопроекта, который может усилить ответственность экс-госслужащих перед законом.

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерий Волков сообщил изданию, что Генпрокуратура намерена добиться возможности контролировать расходы бывших госслужащих. 

Действие поправок могут распространиться на всех экс-госслужащих. Если они не смогут доказать легальность полученных средств, то по иску прокурора в суде они могут быть изъяты в пользу государства.

Как сообщил изданию официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, за 2014–2016 годы у госслужащих было изъято 2 млрд рублей незаконных доходов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm