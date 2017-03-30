Доллар впервые с июля 2015 года опустился ниже 56,55 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс американской валюты упал ниже отметки в 56,55 руб.

Это произошло впервые с середины июля 2015 года — сейчас один доллар стоит 56,36 руб. Курс евро на Мосбирже снизился на 26 копеек. Теперь он составляет 60,66 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,02% и составил 2023,34 пункта. Индекс РТС вырос на 0,1% и достиг отметки 1126,18 пункта.

При этом мировые цены на нефть растут на фоне статистики по запасам «черного золота» в США. За прошлую неделю ее коммерческие запасы в Соединенных Штатах выросли на 0,2% — до 534 млн баррелей. Аналитики ожидали большего увеличения этого показателя.