В Петербурге будет создан реестр деревянных памятников архитектуры

В Петербурге будет создан реестр деревянных зданий, которые должны войти в перечень объектов культурного наследия Такое распоряжение КГИОП дал в пятницу, 30 марта, вице-губернатор города Игорь Албин, сообщает «Фонтанка»

В настоящее время под охраной в Петербурге состоят 250 деревянных построек.

Одним из первых памятников архитектуры в реестре станет дача Громова в Лопухинском саду. Реставрировать ее начнут уже в этом году.

Также на совещание в Смольном глава КГИОП Сергей Морозов заявил, что для решения вопросов с выявленными объектами культурного наследия (ОКН), потребуется около 20 лет. Он добавил, что на данный момент в Северной столице около трех тысяч выявленных ОКН.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", в марте в Петербурге появились два новых региональных памятника. Ими стали дача Ростовцевой в Пушкине и сад памяти жертв расстрела 1905 года.

Фото: citywalls.ru

В 2012 году дом Ростовцевой был освобожден от жильцов и заколочен. В июне 2013 года на даче произошел пожар, в результате которого обрушились межэтажные перекрытия восточной части дома. В настоящий момент он находится в ведении ГУ "Жилищное агентство".

Что касается сада памяти жертв, то в последующие годы в нем проводились строительные и садово-посадочные работы, постоянные плановые и внеплановые работы по уходу за растениями, ремонт ограды.