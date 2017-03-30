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Бесплатный пирожок обошелся Burger King в 110 тыс. рублей

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© Фото: politros.com

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Ресторан быстрого питания был наказан за недостоверную рекламу.

Петербургское УФАС России получило подтверждение об оплате штрафа от компании «Бургер Рус». Ей пришлось заплатить 110 тыс. рублей за недостоверную рекламу.

Дело было возбуждено по заявлению гражданина, посетившего в январе 2016 года ресторан Burger King на Васильевском острове.

На рекламном постере он увидел информацию, что при покупке обеда «Воппер Фристайл» будет выдан бесплатный пирожок. Но заявитель этот пирожок не получил, после чего обратился в УФАС.

За подобное нарушение в соответствии со ст.14.3 КоАП РФ предусмотрен административный штраф на юридическое лицо от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Так как ранее «Бургер Рус» не привлекался к подобной административной ответственности, штраф был снижен до 110 тыс и оплачен в полном объеме, сообщает ведомство.

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