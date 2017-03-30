На «Петровском» простились с Владимиром Казаченком (ФОТО)

Церемония прощания с бывшим футболистом «Зенита» и тренером Владимиром Казаченком прошла в четверг, 30 марта, в пресс-центре стадиона «Петровский».

Проститься с легендарным футболистом пришли сотни людей, включая основной состав «Зенита» с главным тренером Мирча Луческу.

Отпевание тела состоится в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина, 26 в 13:00. Владимир Казаченок похоронят в 15:00 на Серафимовском кладбище.

Фото: Федеральное агентство новостей

Бывшем футболисту было 64 года. В составе петербургского футбольного клуба он сыграл 219 матчей, забил 78 голов. В 1980 года он стал бронзовым призермо чемпионата СССР. С 2014 года Казаченок возглавлял учебно-тренировочный центр академии «Зенита».

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», Следственный комитет России по Петербургу проверит обстоятельства смерти Владимира Казаченка. По данным следствия, легендарный футболист 26 марта был доставлен в кардиологический центр имени Алмазова после жалоб на плохое самочувствие. В тот же день, после проведения реанимационных процедур, бывший футболист скончался. На теле Владимира Казаченка при медицинском обследовании зафиксированы гематомы.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. О смерти Казаченка стало известно в ночь на 27 марта.