Путин подписал указ о призыве в армию 142 тыс. новобранцев

В российскую армию этой весной убудт призваны 142 тыс. новобранцев. Такой указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 30 марта.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2017 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 142 000 человек», — сказано в документе.

Новый указ вступает в силу с момента публикации. Год назад на службу в российскую армию призвали немногим больше - 155 тыс. новобранцев.

Накануне, 29 марта, Путин увеличил численность штата российских Вооруженных сил до 1,9 млн человек. Это на 12 тыс. больше, чем устанавливалось прошлым указом президента.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в Госдуме обсуждается повышение верхнего предела призывного возраста с 27 до 30 лет. Депутаты считают, что повышение призывного возраста поможет сократит заинтересованность в уклонении от службы в армии. Также предлагается дополнительно проработать вопрос юридической ответственности за уклонение от получения повестки в военкомат.