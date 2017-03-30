  • 30 Март 2017
USD 30.03.2017 57.0241 0.0877
USD ММВБ 11:17 56.66240  
EUR 30.03.2017 61.5347 -0.2755
EUR ММВБ 11:17 60.8950  
Нефть($) 30.03.2017 52.30 +1.65
Нефть(p) 30.03.2017 2982.36 +98.53

Путин подписал указ о призыве в армию 142 тыс. новобранцев

Автор:


© Фото: tvc.ru

Темы дня

Это меньше, чем в предыдущий весенний призыв.

В российскую армию этой весной убудт призваны 142 тыс. новобранцев. Такой указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 30 марта.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2017 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 142 000 человек», — сказано в документе.

Новый указ вступает в силу с момента публикации. Год назад на службу в российскую армию призвали немногим больше - 155 тыс. новобранцев.

Накануне, 29 марта, Путин увеличил численность штата российских Вооруженных сил до 1,9 млн человек. Это на 12 тыс. больше, чем устанавливалось прошлым указом президента.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в Госдуме обсуждается повышение верхнего предела призывного возраста с 27 до 30 лет. Депутаты считают, что повышение призывного возраста поможет сократит заинтересованность в уклонении от службы в армии. Также предлагается дополнительно проработать вопрос юридической ответственности за уклонение от получения повестки в военкомат.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm