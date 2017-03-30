В Приморье продают жвачки со "смертельными заданиями"

В магазинах Приморского края обнаружили жевательную резинку, на упаковках которой содержались призывы к опасным действиям. На продажу опасных жвачек обратили внимание обеспокоенные родители, сообщает администрация региона.

Жевательная резинка "Five. Правда или действие" упакована в обертку, на которой есть призывы к самоубийству или действиям, которые могут его повлечь. В компания Wrigley, которая является производителем этой жвачки, заявили, что изымают ее из продажи. Кроме Приморья проверки начались также на Сахалине, в Краснодарском крае, Оренбурге, Астрахани.

"Экспертное заключение сделает Роспотребнадзор, но мы обнаружили, что на обертках жевательной резинки действительно присутствуют надписи, призывающие к выполнению различных заданий с риском для жизни. Департамент оперативно направил обращения в адрес почти 2,5 тысяч предприятий розничной торговли с рекомендацией незамедлительно приостановить реализацию товара", - заявила директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль.

За две недели были проверены 156 магазинов. Опасные жвачки были найдены в десяти из них. Вице-губернатор региона Денис Бочкарев поручил продолжить проверку магазинов на их наличие.

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Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", в ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из "групп смерти" "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым. По решению Октябрьского районного суда Петербурга Филипп Будейкин останется под стражей до 15 мая. При этом он сообщил, что собирается отказаться от услуг адвоката.

По данным Роскомнадзора, с января 2017 года на "горячую линию" единого реестра запрещенной информации поступило более семи тыс. сообщений с информацией о "группах смерти". При этом ссылок, которые действительно содержат подобный контент, оказалось чуть более пяти тыс., 92% незаконных страниц уже заблокировано.