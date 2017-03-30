Жители Красногвардейского района будут митинговать против строительства ВСД

В воскресенье, 2 апреля, в парке «Малиновка» жители Красногвардейского района проведут митинг против строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД) вблизи жилой застройки.

Главным лозунгом акции станет фраза «Нет скоростной трассе по головам жителей!». Жители района считают, что из-за строительства резко ухудшится экологическая обстановка.

«Больше всего пострадают жители близлежащих кварталов: прямо под их окнами будет проходить шестиполосная скоростная трасса, что в конечном итоге приведет к удешевлению их квартир», - сообщают недовольные петербуржцы.

Организаторы митинга считают, что возведение трассы затронет интересы жителей улиц Коммуны, Хасанской, Кржижановского, Фаянсовой, Зольной, Передовиков, Ванеева, Ворошилова, Латышских стрелков, а также Российского и Индустриального проспектов.

Инициативная группа граждан требует отложить принятие решения о трассировки Восточного скоростного радиуса до принятия нового генерального плана в 2018 году.

«Мы требуем учесть пожелания жителей высказанные во время публичных слушаний и провести скоростную магистраль ВСР от Зольной улицы вдоль Бокситогорской улицы по землям так называемого «серого пояса», с подключением к транспортной развязке Шафировского и Индустриального проспектов», - уточняют организаторы митинга.

Свое мнение жители высказали на слушаниях по Генеральному плану – в Администрацию Красногвардейского района подано около 550 поправок по поводу предложенного проекта. По словам организаторов митинга, на данный момент никакой реакции властей не последовало. Активисты не уверены, что мнение жителей будет учтено.

К предстоящему согласованному митингу также присоединятся депутаты Законодательного собрания Петербурга: лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский и замруководителя фракции «Справедливая Россия» Надежда Тихонова.

Как ранее сообщал «Санкт-петербург.ру», по предлагаемым чиновниками изменениям, ВСД должен пройти вдоль ЖК «Ладожский Парк», в 15 домах которого проживает более 15 тыс. человек.