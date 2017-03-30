В СПбГУ появится новый факультет

Ученый совет СПбГУ принял решение о создании в университете факультета иностранных языков, сообщается на сайте вуза.

С предложением о создании выступили кафедры иностранных языков. В университете отмечают, что теперь студенты множества самых разных направлений смогут обучаться языкам на профессиональном уровне.

Новый факультет возглавит заведующая кафедрой английского языка экономики и права Светлана Рубцова. "Студенты многих направлений и специальностей хотят изучать не общий, а профессионально ориентированный английский язык. Кроме того, мы формируем программы обучения профессиональному переводу в каждой области знаний", — заявила Рубцова.

На базе нового факультета появится возможность вести международное тестирование на знание иностранных языков. Для этого университет намерен заключить договоры с соответствующими центрами, а экзаменовать студентов смогут сертифицированные преподаватели.