СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Вороненкова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве и незаконного оборота оружия, которое использовал киллер Павел Паршов. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает газета "Коммерсант".

Газета отмечает, что основанием для расследования преступления стала статья 12 Уголовного кодекса РФ. В ней говорится, что иностранные граждане, не проживающие постоянно на территории России и совершившие преступление вне ее пределов, подлежат уголовной ответственности, если совершенное ими преступление направлено против интересов Российской Федерации или гражданина РФ.

Источник издания сообщил, что на момент своей гибели Вороненков, успевший получить гражданство Украины, не был лишен гражданства РФ. При этом заявления представителей властей Украины о том, что в совершенном преступлении есть "русский след", направило его и против интересов России, добавил источник газета.

По ее информации, в главном следственном управлении СКР уже сформировали следственно-оперативную бригаду, в которую включен следователь Денис Жаренов. Теперь ожидаются допросы знакомых и родственников Вороненкова, проживающих в России.

На данный момент Генпрокуратура должна подготовить и направить на Украину целый ряд запросов, связанных с этим расследованием. "Учитывая сложные отношения, сложившиеся между РФ и Украиной в последнее время, можно предположить, что запросы и поручения останутся без ответов, а производство по самому делу об убийстве вскоре будет приостановлено", - добавляет издание.

Убийство экс-депутата Вороненково произошло в центре Киева 23 марта. Телохранитель Вороненкова также получил ранение, но успел выстрелить в нападавшего. Позже убийца бывшего депутата Госдумы, Павел Паршов, скончался на операционном столе.

Сразу после первых новостей о случившемся Россия и Украина обменялись обвинениями. Правоохранительные органы Украины рассматривают версию о причастности России к убийству Вороненкова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил: «Это не наша тема, что нам комментировать». По его словам, Владимиру Путину рассказали об убийстве.

Денис Вороненков уехал на Украину вместе с женой, тоже экс-депутатом и оперной певицей Марией Максаковой. В декабре 2016 года Вороненков получил украинское гражданство. В интервью украинским СМИ он, объясняя причины своего отъезда, резко раскритиковал политическую ситуацию в РФ.

Кроме того, Вороненков дал украинской Генпрокуратуре показания по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича. В марте 2017 года суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова в связи с выдвинутыми против него обвинениями в мошенничестве с хищением здания стоимостью 127 млн рублей.