В Петербурге 30 марта ожидаются гололедица и снег

В Северной столице в четверг, 30 марта, будет переменная облачность, во второй половине дня местами возможен снег. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем повысится до +2 градусов.

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МЧС предупреждает жителей и гостей города, что на дорогах возможна гололедица.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру» синоптики ожидают потепление лишь к концу недели. В воскресенье, 2 апреля, температура воздуха повысится до +8 градусов. При этом возможны дожди.