За неделю до Пасхи вокруг Исаакия пройдет крестный ход

В Вербное воскресенье, 9 апреля, митрополит Варснофий проведет службу в Исаакиевском соборе, после которой состоится крестных ход вокруг него. В нем примут участие воспитанники воскресных школ и хоров.

В петербургской митрополии сообщили, что в прошлых раз такая служба проводилась в 2014 году.Тогда она была приурочена к празднику Входа Господня в Иерусалим.

По информации источника «Фонтанки», петербургская епархия обязала обеспечить численность крестного хода — благочиниям нужно будет привести на ход по 150-200 детей.

В митрополии эту информацию не подтвердили, но отметили, что не считают в таком информировании ничего странного.

Церковное шествие и архиерейская служба состоятся за неделю до Пасхи. Ранее в Законодательном собрании Петербурга требовали передать Исаакий РПЦ именно к этому празднику.

Кроме того, ранее появлялась информация, что Смольный предложил вывезти его экспонаты музея к Пасхе, чтобы торжественно передать Исаакий РПЦ уже 16 апреля. После этого Буров рассказал, что перевезти музей из Исаакиевского собора к Пасхе нереально.

В итоге вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов официально заявил, что Смольный не давал поручений передать Исаакиевкий собор к Пасхе.

На данный момент не известно, когда будет распоряжение властей Петербурга о перевозе экспонатов Исаакия, и будет ли оно вообще, так как вчера, 13 марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ – неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Позже Смольнинский суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия РПЦ. Судья Татьяна Матусяк сослалась на правовую оценку Горсуда, ранее решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушение прав горожан на доступ к музейным ценностям

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.