Смольный выбрал семь новых кварталов для строительства дорог

На заседании Транспортного совета в Смольном во вторник, 28 марта, были представлены семь новых кварталов , которые больше других нуждаются в новых дорогах. На строительство поземных и наземных дорог в этих районах уйдет более 50 млрд рублей, передает «Фонтанка».

Перечень этих кварталов назвал заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Вадим Власов.

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В список попали:

жилой квартал в Красносельском районе, ограниченный Петергофским шоссе, улицей Маршала Мерецкова, перспективным продолжением проспекта Ветеранов, проспектом Будённого;

жилой квартал на намывных территориях Васильевского острова;

жилой квартал в Невском районе, расположенный вдоль Петрозаводского шоссе и Советского проспекта;

жилой квартал в Северо-Приморской части Петербурга;

жилой квартал в Невском районе, ограниченный Октябрьской набережной, Русановской улицей, административной границей города;

жилой квартал в Пушкинском районе, ограниченный Колпинским шоссе, Промышленной улицей, Торопецкой улицей и Северской улицей (микрорайон «Славянка»);

жилой квартал в поселке Шушары Пушкинского района.

Для строительства дорог в этих квартала с 2017 по 2020 год потребуется ориентировочно 50,5 млрд рублей.

О ситуации с нехваткой дорог и большими пробками в микрорайоне Усть-Славянке можно узнать в материале «Санкт-Петербург.ру».