Маломобильных посетителей Кубка конфедераций на «Зенит-арену» доставят велорикши

Маломобильных граждан на стадион «Зенит-арена» во время проведения Кубка конфедераций доставят велорикши, заявил начальник отдела петербургского ГБУ «Центр транспортного планирования» Андрей Майоров.

По его словам, услуга будет бесплатной. Воспользоваться ей смогут пожилые люди, беременные женщины и посетители, которые временно имеют ограниченную мобильность. От метро и автобусной станции «Крестовский остров» до стадиона будут курсировать три велорикши, сообщает «Фонтанка».

Для перевозки инвалидов к месту проведения чемпионата будет организован сервис FIFA. Автомобили будут ходить от парковки, которая расположена в районе пересечения Южной дороги с Крестовским проспектом.

Если человек с ограниченными возможностями не запросил заранее эту услугу, он сможет обратиться к представителям комитета по социальной политике и воспользоваться социальноым такси.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», движение на Крестовском остове в дли соревнований будет ограничено. Временное ограничение будет действовать 17, 22 и 24 июня и 2 июля.

Ограничения затронут три десятка дорог регионального значения, в том числе Крестовский, Константиновский и Морской проспекты, Батарейную и Северную дороги, Велосипедную, Теннисную и Футбольную аллеи, набережные Гребного канала и Мартынова, Белосельский, Бодров, Кемский, Константиновский и Эсперов переулки, а также Азовскую, Вязовую, Гребную, Депутатскую, Динамовскую, Еленинскую, Кемскую, Петроградскую, Прожекторную, Солнечную, Спортивную, Южную, Юризанскую и другие улицы.

Известно, что Кубок Конфедераций на "Зенит-арене" начнется с матча России и Новой Зеландии.





