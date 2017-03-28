Смольный сохранил право утверждать правила застройки города

Городское правительство сохранило за собой право утверждать Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Петербурга. Такое решение в пользу Смольного во вторник, 28 марта, принял Конституционный суд (КС) Российской Федерации, передает «Фонтанка».



Ранее в 2016 году депутаты петербургского Заксобрания обратились в КС с просьбой изменить новые поправки Градостроительного кодекса, которые на данный момент позволяют Смольному утверждать ПЗЗ без участия городского парламента. Депутаты доказывали, что федеральные власти нарушили принцип равноправия субъектов страны – новые правила коснулись только Москвы и Петербурга, а позже Севастополя.

ПЗЗ - второй по значимости после Генплана градостроительный документ. Он, в том числе, определяет плотность и высоту застройки новых районов Северной столицы.

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Суд не поддержал депутатов. Его глава, Валерий Зорькин, заявил что парламентарии имеют право влиять на правила застройки с помощью дискуссий и обсуждений.