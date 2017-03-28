В Госдуме предлагают увеличить отпуск за ненормированный рабочий день

Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Государственную думу законопроект о ненормированном рабочем дне — он предполагает дополнительный отпуск и ограничение количества часов переработки, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.

На данный момент работодатель имеет право эпизодически привлекать сотрудников к работе в нерабочее время. Такая переработка не считается сверхурочной и не подлежит оплате в повышенном размере. Авторы законопроекта считают, что понятия "необходимость" и "эпизодичность" являются оценочными и нуждаются в регулировании.

В случаи принятия этого законопроекта, работодатели должны будут закреплять в коллективном договоре порядок применения ненормированного рабочего графика.

Также парламентарии хотят ввести в Трудовой кодекс пункт, согласно которому занятость после рабочего дня не может превышать 120 часов в год. Все отработанные часы свыше будут считаться сверхурочной работой и должны будут оплачиваться дополнительно.

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В законопроекте уточняется, что за ненормированный рабочий день сотрудники должны будут получить дополнительный отпуск — от трех до 15 дней.

Также депутаты от ЛДПР хотят запретить ненормированный рабочий день для беременных женщин, несовершеннолетних и людей с проблемами со здоровьем.