По факту поджога машины у Смольного возбуждено уголовное дело

Петербургская полиция разбирается, кто накануне, 27 марта, поджог автомобиль на площади Пролетарской Диктатуры.

Случившееся было квалифицировано как хулиганство. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, передает «Фонтанка».

Тому, кто поджег автомобиль «Нива» рядом со Смольным, грозит штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее стало известно, что на момент поджога машина была нагружена покрышками.

Накануне оппозиционер Андрей Пивоваров заявил, что транспортное средство сжег «доведенный до отчаяния водитель», но назвал имена организаторов не. Позже в Объединении перевозчиков России (ОПР) назвали этот инцидент провокацией и сказали, что не имеют отношение к этому поджогу.

В день поджога автомобиля, 27 марта, на трассе М-11 началась забастовка петербургских водителей большегрузов. Одновременно с ними протестные акции против системы взимания платы «Платон» начались по всей России одновременно.

Лидер петербургских дальнобойщиков Андрей Бажутин не доехал до места забастовки, так как был арестован. Позже суд Приморского района Петербурга в понедельник, 27 марта, приговорил его к 14-ти дням ареста за езду без водительских прав.

Сам Бажутин заявляет, что до минувшего дня не был в курсе, что по заочному решению суда был лишен водительских прав на 1,5 года. По его словам, в день рассмотрения его протокола о нарушении ПДД он не мог явиться в суд, о чем уведомил судью телефонограммой. Он также добавил, что о решении суда ему не сообщалось

С 15 ноября 2015 года в России официально работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Сами дальнобойщики выступают против новых сборов. В 2016 году они уже провели всероссийскую акцию протеста, после которой власти пересмотрели идею о штрафах.