Google запустит соцсеть для фотографов

Компания Google готовится запустить новую социальную сеть для фотографов. Приложение даст возможность сразу нескольким людям работать над одним проектом.

В настоящий момент новый сервис не имеет названия. При этом уже есть информация о том, как он будет функционировать.

Соцсеть будет работать в паре с уже существующими программами Allo и Duo. Эти мессенджеры позволят сразу нескольким пользователям работать над одним проектом - обсуждать его и вносить свои правки.

Презентация новинки запланирована на май 2017 года.

Ранее приложение Google Spaces было закрыто менее чем через год после создания. Именно оно больше всего похоже по функционалу к тому, что компания планирует выпустить для работы с изображениями, сообщает TechCrunch.