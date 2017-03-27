Петербуржцы вновь смогут увидеть северное сияние

Две ночи подряд, на 28 и 29 марта, петербуржцы имеют шанс увидеть северное сияние из-за сильной магнитной бури, сообщают в группе «ВКонтакте» «Охотники за сиянием».

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) поставило в своем прогнозе G1...G2 (Kp-5...6) — это соответствует показателям сильной магнитной бури. Значит, высоки шансы, что в Петербурге можно будет увидеть полярное сияние.

Но для того, чтобы всполохи были заметны, небо должно быть ясным. Этой ночью шансы невелики — Ленинградская область находится под воздействием циклона.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в ночь с 21 на 22 марта северное сияние можно было увидеть в Сестрорецке.

Типичное северное сияние выглядит как сияющая занавеска, переливающаяся сине - зелеными огнями с вкраплениями розового и красного. Эти цветные ленты имеют ширину до 160 километров, а длину до 1600 километров.

Оно является результатом высвобождения фотонов в верхней части земной атмосферы на высоте примерно 80 километров.

Его можно увидеть в северном или южном полушарии, в виде неправильной формы овала с центром над магнитным полюсом. Ученые узнали, что в большинстве случаев, полярное сияние на разных полюсах являются зеркальным отображением друг друга, которое происходит в то же время, с аналогичной формой и цветом.