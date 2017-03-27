В России создали полиэтиленовые кости

Российские ученые создали уникальные имплантаты костей на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, сообщает Materials Science and Engineering.
В ходе исследований медики с помощью этого полиэтилена смогли сгенерировать многослойные каркасы, которые повторяют структуру пористой губчатой костной ткани.
Полиэтиленовые кости уже успешно прошли испытания - имплантанты, которые вживили подопытным животным, успешно прижились.
Ученые сообщают, что частичная замена костной ткани, которая была повреждена из-за по онкозаболевания, травм или операций, представляет серьезную проблему.
Так, в РФ каждый ежегодно проводится более 70 тыс. операций по восстановлению целостности поврежденных костей.