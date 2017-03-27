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Картина дня: протесты дальнобойщиков и последствия «антимедведевских» акций

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© Фото: xcook.info

Темы дня

На какой срок арестовали Навального, и кто мог поджечь машину у Смольного.

Самой популярной темой дня, по данным «Монитора», стали антикоррупционные акции, которые прошли в воскресенье, 26 марта, по всей России. Главного их организатора, оппозиционера Алексея Навального, суд арестовал на 15 суток. Первыми из петербургских СМИ об этом написали «Телеграф» (15:25), «Деловой Петербург» (15:45) и «Санкт-Петербург.ру» (15:55).

Судья Тверского суда столицы Алеся Орехова признала его виновным в сопротивлении полиции в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы.

В приговоре говорится, что Навальный, «являясь организатором публичной акции в составе группы лиц в количестве 4 тыс. человек», пытался создать «суматоху», когда вырывался из рук полицейских. Обвинение предъявлено по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, которая описывает «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Также внимание петербургских СМИ привлекло заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что несовершеннолетним участникам акций протеста платили за участие в них.

«Есть информация, что несовершеннолетним участникам акциям в Москве в случае их задержания сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка подсчитают необходимым, подтверждения этому будут предоставлены общественности», - сказал Песков.

Позже догадки Пескова подтвердили в Следственном комитете и добавили, что проводят расследование.

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Кроме того, СМИ активно писали и об избитом на московской акции полицейском. Он заявил, что нанесенный ему удар был «явно профессиональным» - струнник полиции с первого удара по затылку потерял сознание и упал, хотя был в каске и других средствах защиты.

Подробнее узнать о вчерашних акциях можно узнать в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Второй по полярности темой дня стали еще одни протесты, но на этот раз недовольных дальнобойщиков. В понедельник, 27 марта, на трассе М-11 началась забастовка петербургских водителей большегрузов. Одновременно с ними протестные акции против системы взимания платы «Платон» начались по всей России одновременно. 

Остается до конца неясным перешел ли «сидячий» протест петербургских дальнобойщиков в активный бунт. Днем появилась информация о том, что именно недовольные водители подожгли машину неподалеку от Смольного. Позже ее опровергли сами водители грузовиков.

Самыми оперативными 27 марта стали «Деловой Петербург», «Фонтанка» и «Телеграф».

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