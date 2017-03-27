Избитый на митинге в Москве полицейский сообщил о «профессиональном ударе»

Полицейский, который получил черепно-мозговую травму во время антикоррупционного митинга в Москве заявил, что нанесенный ему удар был «явно профессиональным». Об этом пострадавший прапорщик полиции Евгений Г. сообщил членам Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, передает РБК.

Как рассказал посетивший его председатель СПЧ Михаил Федотов, пострадавший считает, что удар ему был нанесен явно профессиональный - он сразу потерял сознание и упал, хотя был в каске и других средствах защиты.

Глава СПЧ также добавил, что полицейский «хороший и скромный» парень. «Он рассказал, что у него жена, дочь, еще два брата и они все вместе живут с родителями в одной квартире. Я пообещал, что Совет будет ходатайствовать о том, чтобы ему помогли с решением жилищного вопроса», — рассказал Федотов.

Ранее во время антикоррупционного митинга 33-летний полицейский получил несколько ударов неустановленным предметом по голове. Пострадавшего сотрудника полиции Евгения Г. госпитализировали в одну из московских клиник в тяжелом состоянии.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

В воскресенье, 26 марта, по всей стране прошли антикоррупционные митинги оппозиции, вызванные расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о предполагаемых богатствах Медведева. Полиция оценила число участников акции в Москве в 7–8 тыс. человек. В то же время ФБК оценил количество демонстрантов в 20–25 тыс., очевидцы заявили о 15 тыс. участников акции.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург», на аналогичной акции в Северной столице пришло около 10 тыс. человек, тогда как Смольный сообщал о 3 тыс. участников. При этом полицией были задержаны более 130 человек. На данный момент все они отпущены.