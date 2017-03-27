Банк «Санкт-Петербург» предоставил группе ТАИФ кредит на 200 млн долларов

Банк «Санкт-Петербург» предоставил группе компаний ТАИФ кредит в размере 200 млн долларов США.

«В рамках установленного банком «Санкт-Петербург» общего лимита кредитования группы компаний ТАИФ в объеме 15 млрд рублей сроком на 5 лет, решением правления банка одобрено заключение очередной сделки в размере 200 млн долларов США», - сообщают в пресс-службе банка.

Средства в рамках кредитной линии уже выданы ТАИФ в полном объеме и направлены на финансирование текущей деятельности группы компаний.

Группа компаний ТАИФ (Татаро-американские инвестиции и финансы) - крупный российский холдинг, штаб-квартира которого находится в Казани. Компания контролирует 96% химической и нефтехимической, а также 50% нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана и является партнером Банка «Санкт-Петербург» с 2009 года.

На 1 января 2017 года в банке «Санкт-Петербург» обслуживается 1,8 млн частных лиц и 56 тыс. компаний в 61 офисе в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске. По данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс», банк «Санкт-Петербург» занимает 16 место по объему активов среди российских банков.