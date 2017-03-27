В Смольном отказались сделать ЗСД бесплатным по ночам

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) не будет делать бесплатным проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) во время навигации, сообщается в ответе на запрос петербуржца Михаила Тихонова. Петербуржец предложил сделать ЗСД альтернативным вариантом проезда на Васильевский остров во время развода мостов.

В комитете отметили, что весь ЗСД от пересечения с кольцевой в районе нежилой зоны "Предпортовая-2" до автомобильной дороги Белоостров — Выборг является платной автомобильной дорогой общего пользования, которая построена и эксплуатируется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве. Съезд с ЗСД на Васильевский остров (на набережную Макарова) нельзя считать отдельной дорогой, сообщили в КРТИ.

В ответе Смольного также указывается, что в Петербурге достаточно альтернативных платному пути дорог.

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При этом Михаил Тихонов заявил, что продолжит изучение вопроса. Он предполагает обратиться в прокуратуру города. Причиной станет приказ ЗСД о том, что платной дорогой является вся магистраль, а не ее участки, сообщает «Фонтанка».