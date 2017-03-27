Дальнобойщики сожгли машину у Смольного (ВИДЕО)

Участники акции протеста дальнобойщиков в понедельник, 27 марта, сожгли автомобиль «Нива» на площади Пролетарской Диктатуры в Петербурге.

Инцидент произошел рано утром - сигнал о пожаре поступил в городское управление МЧС в 07:03.

Оппозиционер Андрей Пивоваров сообщает, что внутри машины горели покрышки. «На поджог «Нивы» решились доведенные до отчаяния водители – представители Объединения перевозчиков России», - приводит его слова «Фонтанка».

В понедельник, 27 марта в России началась бессрочная акция протеста дальнобойщиков, которые требуют полной отмены систему взимания платы «Платон» («плата за тонну»). В Петербурге водители припарковали свои грузовики и легковые машины на Московском шоссе. На 14 часов СМИ сообщал о 60 припаркованных большегрузов.

Дальнобойщики заявляют, что их что акция будет бессрочной. Они не исключают, что она может продлиться две недели.

По данным ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти, участники стачки пока не нарушили закон.

С 15 ноября 2015 года в России официально работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Сами дальнобойщики выступают против новых сборов. В 2016 году они уже провели всероссийскую акцию протеста, после которой власти пересмотрели идею о штрафах.