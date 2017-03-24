Пенсии россиянам автоматически повысят в апреле

C 1 апреля в России будет проводиться автоматическая индексация пенсий на 0,38%, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«Это автоматически вытекает из закона. Для этого не нужно принимать решения правительства. Так, Пенсионный фонд приступил к перерасчету, чтобы с первого апреля страховая часть была проиндексирована еще на плюс 0,38 процента», — приводит ТАСС слова Топилина.

Также с 1 апреля на 1,5% увеличатся социальные пенсии. Их получает 3,1 млн человек.

Все пенсии с 1 апреля будут повышены на 5,4%. Так, в 2017 году их размер увеличится на 5,7%. В прошлом году уровень инфляции составил 5,6%.

По данным Росстата, в январе 2017 года средний размер пенсий в России составил 17 426 рублей. В январе правительство провело единовременную выплату всем пенсионерам — они получили по пять тыс. рублей.

Осенью 2016 года была представлена новая концепция пенсионной реформы. Вместо пенсионных накоплений предлагается создать индивидуальный пенсионный капитал, который работник должен пополнять из своей зарплаты, а накопления хотят сделать частной собственностью.





