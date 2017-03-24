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В Курортном районе нашли мину времен ВОВ

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© Фото: rostov.press

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Ее забрали специалисты Западного военного округа.

В Курортном районе Северной столицы в пятницу, 24 марта, в земле был найден снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Известно, что находка была обнаружена утром в 10:30, на пересечении дороги к Шалашу Ленина и Приозерной улицы. Долгие годы под землей была спрятана минометная мина калибра 82 миллиметра времен ВОВ.

Позже, в 14:00, ее забрали специалисты Западного военного округа.

Теперь снаряд будет утилизирован.

Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает, что в случае аналогичных находок нужно оперативно сообщить об этом по номерам «112» или «101».

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