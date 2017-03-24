Петербургские градозащитники готовят пикеты против уплотнительной застройки центра

Инициативная группа жителей Центрального района готовится провести серию одиночных пикетов против уплотнительной застройки центра города, сообщает Закс.ру.

В воскресенье, 26 марта, с 13:00 активисты хотят выстроиться цепочкой пикетов вдоль ограды Овсянниковского сада.

По словам одного из организаторов будущей акции Ярослава Кострова, изначально планировался групповой пикет на 200 человек внутри сада. В администрации района им отказали, объяснив это тем, что Овсянниковский сад с 25 марта закроется на просушку.

После пикетов их участники хотят организовать уличную встречу, на которой активисты обсудят актуальные градозащитные проблемы. Использовать на ней плакаты и лозунги не планируется.

Инициативная группа уже несколько месяцев протестует против новых проектов многоэтажного строительства в Центральном районе. По их словам, центрк города также не хватает зеленых зон.

Активисты разработали проект по расширению Овсянниковского сада. На территории бывших корпусов Мытного двора они предлагают разместить парк, каток, лекторий, а также зону отдыха.