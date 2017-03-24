На выходные в Петербурге обещают гололедицу и мокрый снег

В ближайшие выходные в Петербурге ожидается мокрый снег, местами возможна гололедица. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью западный, юго-западный 4-8 м/с, днем переменных направлений 2-5 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

В ближайшую ночь температура воздуха будет колебаться от -2 до -4, а днем от +2 до +4 градусов.

МЧС также предупреждает, что ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, но днем начнет понижаться.

По информации службы Gismeteo, в ночь на воскресенье, 26 марта, возможен снег. Днем температура воздуха повысится до +5 градусов, вечером возможен дождь.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», синоптики обещают Петербургу затяжную весну со снегом. В апреле и мае дождь будет чередоваться со снегом и периодами солнечной погоды. Температура воздуха весной составит от одного до четырех градусов тепла. Вплоть до 1 июня будет нестабильная погода с частыми циклонами.