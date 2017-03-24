ВЦИОМ: жители Петербурга не одобряют продуктовые санкции

Спустя два с половиной года после введения Россией продуктовых санкций в отношении стран Запада их все так же поддерживает большинство россиян. При этом число противников такого эмбарго выросло втрое, указывают результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно его результатам, 72% сограждан согласны с запретом на ввоз продуктов питания из стран санкционного списка, а 67% отмечают несомненную пользу от этого. Самый высокий уровень поддержки у россиян в возрасте от 35 до 59 лет, а также у жителей сел и маленьких городов.

При этом число невольных россиян также увеличивается. Если в 2014 году «за» продуктовое эмбарго высказались 84%, а «против» – 9%, то в этом году число недовольных выросло до 24%. Особенно ярко такая тенденция наблюдается в Москве и в Петербурге. Чаще всего о «минусах» контрсанкций говорят молодые люди от 18 до 24 лет.

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Россия ввела продуктовое эмбарго в августе 2014 года в ответ на наложенные после присоединения Крыма западные санкции в отношении некоторых российских компаний и их руководителей. Изначально предполагалось, что такое ограничение нанесут урон экономике западных стран.

В итоге на минувшем «Форуме действий» ОНФ президент России Владимир Путин признал рост цен, но заявил, что запрет на ввоз продуктов из стран ЕС будет продолжаться и дальше.