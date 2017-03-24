Россия запретила ввоз пяти марок сыров из Белоруссии

Россельхознадзор запретил ввоз пяти видов сыров из Белоруссии из-за их несоответствия нормам Таможенного союза.

В ведомстве уточняют, что несоответствия выявили управления в Брянской и Смоленской областях.

Таким образом, отныне в Россию запрещен ввоз сыров «Раубичский» и «Тильзитер» комбината в Рогачеве, сыров «Белорусское золото» и «Альпийский» завода в Ошмянах, сыра «Гройцер» из Браслава.

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Ранее пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявляла, что ведомство предупредило белорусских производителей о нарушениях, и перечислила претензии к ним. В сырах Рогачевского и Ошмянского заводов был обнаружен консервант натамицин в концентрации, превышающей норму, а в сырах из Лиды его содержание было в норме, однако присутствие самого консерванта не было упомянуто на этикетке.

В начале февраля в Россию ограничены поставки белорусской говядины и говяжьих продуктов, произведенных в Минской области. Это объяснялось тем, что при их производстве использовалось сырье из Украины.