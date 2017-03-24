Фестиваль света пройдет у стадиона "Зенит-арена"

Третий по счету фестиваль света пройдет в Петербурге 22 апреля. Яркий праздник пройдет на Крестовском острове, а полотном для проекционного 3D шоу станет стадион "Зенит-арена".

Праздник состоится на пешеходной зоне перед центральным входом на стадион.

"С первых минут мероприятия зрители будут вовлечены в уникальную атмосферу масштабного шоу, посвященного образу Санкт-Петербурга, как одной из ведущих столиц светового дизайна в мире, в совокупности с представлением нового современного спортивного объекта для самой популярной игры в мире - футбола", - сообщают в комитете по развитию туризма.

Новое 3D шоу расскажет об истории Северной столицы, истории отечественного спорта и футболе. Зрители увидят сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а также пиротехническое представление.

Чиновники рассчитывают, что фестиваль соберет не менее 20 тыс. зрителей.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", предстоящий праздник станет продолжением светового шоу, которое показали в Петербурге осенью 2016 года. Тогда на стены исторических зданий Исаакиевской площади спроецировали яркий видеоряд, рассказывающий об основании Петербурга под музыку классиков. Тогда шоу увидели 400 тыс. зрителей.