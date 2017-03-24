В Госдуме предлагают повысить призывной возраст до 30 лет

В комитете Государственной думы по обороне рассматривается вопрос увеличения предельного возраста для призыва в армию с 27 до до 30 лет, сообщает председатель комитета Владимир Шаманов.

По словам «единоросса» Шаманова, члены комитета отмечают большую работу, которую проделали силовые структуры для наведения порядка в сфере призыва на военную службу.

При этом отмечается значительное число уклонений от призыва. Предлагается дополнительно проработать вопрос юридической ответственности за уклонение от получения повестки в военкомат.

По словам депутата, также есть предложение увеличить возрастные рамки прохождения срочной службы, повысив их верхнюю границу с 27 до 30 лет.

По словам Щаманова, повышение предельного возраста службы до 30 лет снизит число уклонений.