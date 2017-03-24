Движение на Крестовском будет ограничено из-за Кубка конфедераций

На время проведения в Петербурге матчей Кубка конфедераций FIFA проезд по улицам Крестовского острова будет ограничен. Постановление об этом подписал градоначальник Георгий Полтавченко.

Временное ограничение движения транспортных средств будет действовать 17, 22 и 24 июня. Кроме того, движение на Крестовском будет временно остановлено и 2 июля.

Ограничения затронут три десятка дорог регионального значения, в том числе Крестовский, Константиновский и Морской проспекты, Батарейную и Северную дороги, Велосипедную, Теннисную и Футбольную аллеи, набережные Гребного канала и Мартынова, Белосельский, Бодров, Кемский, Константиновский и Эсперов переулки, а также Азовскую, Вязовую, Гребную, Депутатскую, Динамовскую, Еленинскую, Кемскую, Петроградскую, Прожекторную, Солнечную, Спортивную, Южную, Юризанскую и другие улицы.

Жители Крестовского острова и работающие на его территории смогут бесплатно получить специальный пропуск. Выдавать их будут Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), расположенные в Петроградском районе.

Также проехать на остров смогут транспортные средства экстренных служб - полиция, пожарные, медики, спасатели и другие. Свободно въехать на остров смогут и обеспечивающий улично-дорожную сеть коммунальный спецтранспорт.

При этом движение наземного пассажирского маршрутного транспорта в дни соревнований будет изменено.

Как было известно ранее, в период проведения турнира в Петербурге запустят шесть дополнительных маршрутов. Шаттлы будут привозить футбольных фанатов на арену в день матча.

Кубок конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", Кубок Конфедераций на "Зенит-арене" начнется с матча России и Новой Зеландии.

Кроме того, движение на Петроградской стороне будет ограничено в четверг, 9 марта, из-за праздника «100 дней до старта Кубка конфедераций». С шести утра до 23 часов 9 марта движение транспортных средств по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль дома 37 по наб. реки Мойки) будет полностью прекращено.











