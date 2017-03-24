  • 24 Март 2017
USD 24.03.2017 57.5228 -0.1132
USD ММВБ 13:17 57.36320  
EUR 24.03.2017 62.0959 -0.1740
EUR ММВБ 13:17 61.9500  
Нефть($) 24.03.2017 50.57 0.69
Нефть(p) 24.03.2017 2908.93 +34.05

Движение на Крестовском будет ограничено из-за Кубка конфедераций

Автор:


© Фото: Photo-day.ru

Темы дня

Временное ограничение будет действовать 17, 22 и 24 июня и 2 июля.

На время проведения в Петербурге матчей Кубка конфедераций FIFA проезд  по улицам Крестовского острова будет ограничен. Постановление об этом подписал градоначальник Георгий Полтавченко.

Временное ограничение движения транспортных средств будет действовать 17, 22 и 24 июня. Кроме того, движение на Крестовском будет временно остановлено и 2 июля.

Ограничения затронут три десятка дорог регионального значения, в том числе Крестовский, Константиновский и Морской проспекты, Батарейную и Северную дороги, Велосипедную, Теннисную и Футбольную аллеи, набережные Гребного канала и Мартынова, Белосельский, Бодров, Кемский, Константиновский и Эсперов переулки, а также Азовскую, Вязовую, Гребную, Депутатскую, Динамовскую, Еленинскую, Кемскую, Петроградскую, Прожекторную, Солнечную, Спортивную, Южную, Юризанскую и другие улицы.

Жители Крестовского острова и работающие на его территории смогут бесплатно получить специальный пропуск. Выдавать их будут Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), расположенные в Петроградском районе.

Также проехать на остров смогут транспортные средства экстренных служб - полиция, пожарные, медики, спасатели и другие. Свободно въехать на остров смогут и обеспечивающий улично-дорожную сеть коммунальный спецтранспорт.

При этом движение наземного пассажирского маршрутного транспорта в дни соревнований будет изменено.

Как было известно ранее, в период проведения турнира в Петербурге запустят шесть дополнительных маршрутов. Шаттлы будут привозить футбольных фанатов на арену в день матча.

Кубок конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", Кубок Конфедераций на "Зенит-арене" начнется с матча России и Новой Зеландии.

Кроме того, движение на Петроградской стороне будет ограничено в четверг, 9 марта, из-за праздника «100 дней до старта Кубка конфедераций». С шести утра до 23 часов 9 марта движение транспортных средств по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль дома 37 по наб. реки Мойки) будет полностью прекращено.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm