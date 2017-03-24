В Петербурге 24 марта возможен мокрый снег с дождем

В Северной столице днем в пятницу, 24 марта, будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой мокрый снег с дождем. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

Ветер днем западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем от +1 до +3 градусов.

«Атмосферное давление будет мало меняться», - также говорится в прогнозе ведомства.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», синоптики обещают Петербургу затяжную весну со снегом. В апреле и мае дождь будет чередоваться со снегом и периодами солнечной погоды. Температура воздуха весной составит от одного до четырех градусов тепла. Вплоть до 1 июня будет нестабильная погода с частыми циклонами.