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Британский школьник нашел ошибку в датчиках радиации NASA на МКС

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© Фото: vokrugsveta.ru

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Сотрудники агентства не могли найти ее несколько лет.

Британский школьник помог NASA выявить ошибочный алгоритм, который искажает данные об уровнях радиации на МКС, передает BBC.

Майлс Соломон, которому сейчас 17 лет, участвует в образовательном проекте TimPix project, который позволяет школьникам следить за показаниями датчиков радиации, установленных в разных отсеках МКС.

Получив данные в виде таблицы Excel, Соломон и его товарищи обнаружили в конце данных показания с отрицательным отсчетом энергии.

Соломон отправил вместе со своим учителем письмо в NASA. Ее сотрудники поблагодарили их за внимательность.

Там пояснили, что и ранее замечали подобные отсчеты, но полагали, что такое происходит раз в год.

Оказалось, что проблема крылась в ошибочных алгоритмах, которые обрабатывают сырые данные с датчиков и допускают отрицательные отсчеты.

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