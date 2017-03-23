Британский школьник нашел ошибку в датчиках радиации NASA на МКС

Британский школьник помог NASA выявить ошибочный алгоритм, который искажает данные об уровнях радиации на МКС, передает BBC.

Майлс Соломон, которому сейчас 17 лет, участвует в образовательном проекте TimPix project, который позволяет школьникам следить за показаниями датчиков радиации, установленных в разных отсеках МКС.

Получив данные в виде таблицы Excel, Соломон и его товарищи обнаружили в конце данных показания с отрицательным отсчетом энергии.

Соломон отправил вместе со своим учителем письмо в NASA. Ее сотрудники поблагодарили их за внимательность.

Там пояснили, что и ранее замечали подобные отсчеты, но полагали, что такое происходит раз в год.

Оказалось, что проблема крылась в ошибочных алгоритмах, которые обрабатывают сырые данные с датчиков и допускают отрицательные отсчеты.